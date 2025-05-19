THY'de Sudan Ucuza Bilet Kampanyası: Fiyatlar Resmen Dibe Çekildi

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs’a özel kampanyasıyla yurt içi uçuş biletlerini 919 TL’den satışa sundu. Kampanya, sadece 115 bin koltukla sınırlı olacak.

Son Güncelleme:
THY'de Sudan Ucuza Bilet Kampanyası: Fiyatlar Resmen Dibe Çekildi

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yurt içi seyahat etmek isteyen yolculara 919 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor.

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlar kampanya kapsamında değerlendirilecek.

THY'de Sudan Ucuza Bilet Kampanyası: Fiyatlar Resmen Dibe Çekildi - Resim : 1

KAMPANYA 115 BİN KOLTUKLA SINIRLANDIRILDI

Kampanya, toplam 115 bin koltukla sınırlı tutuldu. İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcular, yalnızca THY’nin çağrı merkezi, resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) Bilet
Son Güncelleme:
iPhone Pil Değişim Ücretleri 2025: İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e Kadar Güncel Fiyat Listesi iPhone Pil Değişim Ücretleri 2025: İşte iPhone SE’den 16 Pro Max’e Kadar Güncel Fiyat Listesi
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporunda: Perşembe Günü Açıklanacak Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporunda
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak