THY'de Sudan Ucuza Bilet Kampanyası: Fiyatlar Resmen Dibe Çekildi
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs’a özel kampanyasıyla yurt içi uçuş biletlerini 919 TL’den satışa sundu. Kampanya, sadece 115 bin koltukla sınırlı olacak.
Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yurt içi seyahat etmek isteyen yolculara 919 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor.
THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlar kampanya kapsamında değerlendirilecek.
KAMPANYA 115 BİN KOLTUKLA SINIRLANDIRILDI
Kampanya, toplam 115 bin koltukla sınırlı tutuldu. İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcular, yalnızca THY’nin çağrı merkezi, resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini temin edebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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