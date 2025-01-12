Bu Geceden İtibaren Geçerli! Köprü ve Otoyol Ücretlerine Dev Zam: İşte Cep Yakan Yeni Tarife...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; köprü, otoyol ve tünel ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu. Yeni tarife, bu gece yarısından itibaren uygulanacak.
2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş yüzde 15 zamlanırken, 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de ise artış yüzde 42.3'ü buldu.
Yeni tarifeye göre;
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL,
1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL
Osmangazi Köprüsü 795 TL'ye yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: