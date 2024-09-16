Borsada 'Ucuz Hisse Vurgunu' İddiası: Kayıp 1 Trilyon Nerede?

Borsada son zamanlarda dikkat çekici bir düşüş yaşanırken, enflasyon karşısından küçük birikimlerini borsaya yönlendiren milyonlarca vatandaş da büyük zarara uğradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuya ilişkin açıklamasında “AKP, vatandaşları ‘yerli ve milli’ söylemleri ile döviz ve altın yerine borsaya yönlendirdi" diyerek “Borsaya yatırım yapan 8 milyon civarındaki vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda” ifadelerini kullandı.

VURGUNUN MALİYETİ 10 MİLYARLARCA LİRA

Borsada yaşanan düşüşleri sosyal medyada dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yaşanan düşüşü “vurgun” olarak niteleyerek, “Son 3 ayda pay senedi değeri 14 trilyon TL’den 13 trilyon TL’ye geriledi. 1 trilyon liralık kayıp oluştu. Ucuza hisse toplayıp satan tahtacılar ve bazı portföy yönetim şirketleri on milyarlarca lirayı ceplerine attılar" dedi.

SPK’YE ÇAĞRI ÇAĞRIDA BULUNDU

Asli görevi borsa yatırımcısını korumak olan SPK’ya da seslenen CHP’li Karabat; “Siz sadece halka arz, AKP açıklamaları, sermaye artırımları gibi evrak işleriyle mi görevlisiniz? Bu servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız.” diyerek sorumlulardan er geç hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.

Karabat sosyal medyadaki paylaşımında şunları dile getirdi:

"BORSA ÜZERİNDEN VURGUN YAPILIYOR, HALK KONTROLLÜ YOKSULLAŞTIRILIYOR"

1-AKP, vatandaşları “yerli ve milli” sözleri ile döviz ve altın yerine borsaya yönlendirdi. Geldiğimiz noktada borsaya yatırım yapan 8 milyon civarındaki vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda.

2-Çok büyük bir organize vurgun döndüğü iddiaları aldı yürüdü. Sadece son 3 ayda pay senedi değeri 14 trilyon TL’den 13 trilyon TL’ye geriledi. 1 trilyon liralık kayıp oluştu. Ucuza hisse toplayıp satan tahtacılar ve bazı portföy yönetim şirketleri on milyarlarca lirayı ceplerine attılar.

3-Eski Hazine Bakanı Nureddin Nebati, BIST şirketlerinin piyasa değerinin GSYH'ye oranının %60'a çıkması gerektiğini söylemişti. Mehmet Şimşek de finansman ihtiyacının %12’sinin sermaye piyasalarından karşılandığını, bunun ABD’deki gibi %60’a çıkması gerektiğini vurgulamıştı.

4-Moody’s ve diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu artırdılar. Bunu ballandıra ballandıra anlatıp, Türkiye’ye yatırım yağacağını, borsanın uçacağını söyleyerek vatandaşları kandırdınız.

5- Bu ülkede SPK ne iş yapar?

Siz sadece halka arz, AKP açıklamaları, sermaye artırımları gibi evrak işleriyle mi görevlisiniz? SPK’nın asli görevi borsa yatırımcısını korumak, onların soyulmasına engel olmaktır!

6-Bir taraftan vurgun yapılırken, diğer taraftan da borsa yatırımcısının hisseleri değersizleştirilerek enflasyonla mücadele ettiğinizi mi sanıyorsunuz!

Bu servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız!

7-Vatandaş 3 kuruş birikimi enflasyon karşısında erimesin diye AKP’ye güvenip borsaya girdi. Sonuçta tahtacıların ve bazı portföy şirketlerinin kölesi oldular.

Her şey kayıtlar altında, gün gelince bunların tek tek hesabını soracağız!"