Büyük Patlamada Savaş Alanına Dönmüştü: Borsa İstanbul'da Oba Makarna Kararı!

Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün patlama meydana gelmişti.

Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yapıldı. KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA'DAKİ PATLAMA VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmındameydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: CNBC-E