Borsa'da 'CHP'ye Mutlak Butlan' Şoku: Düşüş Yüzde 6'yı Aştı, Devre Kesici Çalıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesi sonrasında sert düştü. Endekste düşüş yüzde 6'yı aşınca işlemlere ara verildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesi üzerine sert düştü.

DEVRE KESİCİ UYGULAMAYA GİRDİ

Endekste düşüş yüzde 6'yı aştı ve endeks bazlı devre kesici uygulamaya girdi.

İşlemlere ara verilirken Borsa İstanbul'dan şu açıklama yapıldı:

"Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir."

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

