Borsa Manipülatörlerine Ağır Darbe, Başsavcılık Harekete Geçti

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden sermaye piyasalarını ve yatırımcıları etkilemeye yönelik olarak yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

SAVCILIK MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN JANDARMAYA TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi