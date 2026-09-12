Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi! Tabelalar Yeniden Değişti, Yeni Fiyatlar Belli Oldu, Motorine De Yeni Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren yeni tarife uygulanmaya başladı. Benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam gelirken, benzin fiyatları Türkiye genelinde ilk kez 80 lira seviyesini aştı. Büyükşehirlerde tabelalar değişirken, motorine de gelecek hafta zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi! Tabelalar Yeniden Değişti, Yeni Fiyatlar Belli Oldu, Motorine De Yeni Zam Bekleniyor
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Küresel petrol fiyatlarındaki sert hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarifeyle benzinin litre fiyatı 3 lira 20 kuruş arttı. Zam sonrası Türkiye genelinde benzin fiyatları ilk kez 80 lira seviyesinin üzerine çıktı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte dünya piyasalarında yaşanan petrol hareketliliği etkili oldu. Brent petrol, dün gün içerisinde 110 dolar sınırına yaklaşarak son dört ayın en yüksek seviyesini test etti. Haftayı 104 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petroldeki dalgalanma, yurt içindeki pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi! Tabelalar Yeniden Değişti, Yeni Fiyatlar Belli Oldu, Motorine De Yeni Zam Bekleniyor - Resim : 1

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR DEĞİŞTİ

Zamla birlikte 12 Eylül itibarıyla büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80 lira 26 kuruşa yükselirken motorin 89 lira 1 kuruş, otogaz ise 34 lira 99 kuruştan satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 80 lira 12 kuruş, motorin 88 lira 87 kuruş ve otogaz 34 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzin 81 lira 25 kuruşa çıkarken motorinin litre fiyatı 90 lira 16 kuruşa, otogaz ise 35 lira 9 kuruşa yükseldi. İzmir’de benzinin litresi 81 lira 52 kuruş, motorin 90 lira 43 kuruş, otogaz ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER MOTORİNE ÇEVRİLDİ

Benzinde yaşanan rekor artışın ardından motorin fiyatlarına yönelik beklentiler de öne çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin benzinle sınırlı kalmayabileceği ve özellikle Ankara ile İzmir’de 90 lira seviyesini aşan motorin fiyatlarının daha da yükselmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin grubunda önümüzdeki salı günü yeni bir zam beklentisi bulunuyor. Ancak yapılması beklenen artışın miktarı henüz netleşmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi

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