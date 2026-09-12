İstanbul’da 10 Bin Liraya Kiralık TOKİ Evleri: e-Devlet Başvuru Ekranı Açılıyor, 1071 Konut İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul’da dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk 'kiralık sosyal konut' projesinde tarihi gün geldi. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacağı dev projeye başvurular 14 Eylül Pazartesi günü resmen başlıyor.

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İstanbul’da 10 Bin Liraya Kiralık TOKİ Evleri: e-Devlet Başvuru Ekranı Açılıyor, 1071 Konut İçin Geri Sayım Başladı
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"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra, 15 bin sosyal konut Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir kiralama modeliyle vatandaşa sunuluyor.

İlk etapta şartları sağlayan hak sahiplerine 3 yıl süreyle tahsis edilecek olan 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden yapılacak işlemlerden hiçbir başvuru ücreti talep edilmeyecek. Bölge rayiçlerinin oldukça altında kalan kira bedelleri ise ilk 12 ay boyunca sabit tutulacak.

İSTANBUL'UN 4 BÖLGESİNDE EKİM AYINDA TESLİMAT

Projenin ilk etabında yer alan 1071 konut İstanbul'un 4 ana bölgesinde yükseliyor. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut hak sahiplerini bekliyor.

İstanbullular ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak diledikleri bölgeye başvuru yapabilecekken, şehir dışından başvurular kabul edilmeyecek. Kura süreçlerinin ardından evlerin teslimi ise ekim ayında gerçekleştirilecek.

HANELERE GELİR VE METREKARE AYARI: İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni evli genç çiftlere 1+1 ve 2+1, çocuklu ailelere ise hane nüfusuna göre 3+1 ve 4+1'e kadar konut tahsis edilecek projede başvuru şartları oldukça sıkı tutuldu:

  • İkamet ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş, evli olmak ve en az 1 yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet etmek.
  • Gelir Sınırı: Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması.
  • Mülkiyet Şartı: Üzerine kayıtlı konut tapusu bulunmamak, son 5 yıl içinde konut satmamış olmak ve TOKİ ile daha önce sözleşme imzalamamış olmak.
  • Hak Sahipliği: Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil/yedek hak sahibi olmamak.
15 Soruda İstanbul’daki Kiralık Sosyal Konut Rehberi! TOKİ Projesinde Kimler Başvurabilecek, Kira ve Tahsis Şartları Neler? Bakan Kurum Tek Tek Açıkladı15 Soruda İstanbul’daki Kiralık Sosyal Konut Rehberi! TOKİ Projesinde Kimler Başvurabilecek, Kira ve Tahsis Şartları Neler? Bakan Kurum Tek Tek AçıkladıGündem

Kaynak: AA

Etiketler
TOKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Kiralık ev
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