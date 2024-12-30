Borsa İstanbul'dan Yılbaşı Kararı! Bugünkü İşlemler...

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: AA