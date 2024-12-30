MEMUR EMEKLİ ZAMMI! 6 Aylık Enflasyon Belli Oluyor, Anadolu Ajansı Duyurdu: (4a,4b,4c Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?)

Emekliye memura zam her yıl Temmuz ve Ocak aylarının başında belli olan 6 aylık enflasyon rakamları ile belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı 6 aylık artış kadar olurken, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme devreye girerek hesap yapılıyor. Temmuz ayında işçi emeklisine yüzde 24,73’lük zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Emekli Sandığı çalışan ve emeklileri ise yüzde 19,31’lik zammı hesaplarında görmüştü. Peki emekli ve memur Ocak 2025 zammı ne olacak? Kim maaşına ne kadar artış alacak? Ekonomistler zammın belli olmasına 4 gün kala merak edilen o rakamı açıkladı. Artık emekli maaşı ve memur zammı büyük oranda netleşti. İşte 4a, 4b, 4c maaş zammı oranları…

AA FİNANS ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı TÜFE verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Beklenti aralığı ise 1,10 ile yüzde 1,96 bandında gerçekleşti. Bu kapsamda bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun da yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi Aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

5 AYLIK ZAM CEPTE!

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 14,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,15

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 10,40

YÜZDE 1,61 TAHMİNİ İLE YENİ HESAP

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,42

Memur enflasyon farkı yüzde 5,83

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,18

ÜST SINIR BEKLENTİSİ İLE ZAMDA ORANLAR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,82

Memur enflasyon farkı yüzde 6,20

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,58

EMEKLİYE MEMURA EN DÜŞÜK ORAN

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,83

Memur enflasyon farkı yüzde 5,30

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 11,62

EMEKLİ KÖK MAAŞ 2025 ZAMMI TABLOSU (MEVCUT – 6 AYLIK ORTALAMA)

Bağ-Kur Esnaf: 12.695 TL - 14.779 TL

Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL - 11.745 TL

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.506 TL

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.232 TL

Not: Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek. Ancak en düşük emekli maaşı aylıkları Ocak ayı içinde yeniden belirlenecek. En olası rakam ise 14.500-15.000 TL arasında…

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2025

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.728 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL - 43.980 TL

Bekar memur maaşı - 36.236 - 40.649 TL

Kaynak: Haber Merkezi