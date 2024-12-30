Ekonomi Yönetiminden Peş Peşe Asgari Ücret Açıklaması: Bir Ara Zam Mesajı Daha! 'Ciddi Sapma Olursa...'

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sapma beklemediklerini söyledi.

"ENFLASYON DÜŞECEK SATIN ALMA GÜCÜ YÜKSELECEK"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz. Bu süreç zaten başlamıştı, 2025’te de devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur. Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Hep altını çiziyoruz, bu asgari ücret. Asgari ücretli sayısıyla ilgili yanlış yorumlar yapılıyor, yüzde 50'si gibi şeyler söyleniyor. 33 milyon çalışan içinde 6,7 milyon kişi. Bunun da bir kısmı eksik kayıtlılık yani daha az prim ödemek için daha az gösterilir. Vergiden, primden kaçınmak için gösterilebiliyor. Dolayısıyla bu istatistiklere bakıp herkes bu kadar alıyor diye düşünmek doğru değil."

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN IŞIKHAN'DAN

Asgari ücret zammı için bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı, 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve euro bazında değerlendirdiğimizde değerli arkadaşlarım, burada dolar 2002’de 127 dolar iken, 2025’te 630 dolara yükselmiş asgari ücret. Euro bazında ise 2002’de 144 euro iken, bugün 605 euroya yükselmişti. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli. Özellikle özetle OVP kapsamında hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi