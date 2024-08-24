Borsa İstanbul'dan 4 Şirketin Hisselerine Tedbir Kararı

Borsa İstanbul'da işlem gören İz Yatırım Holding, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine tedbir kararı alındı. Söz konusu kısıtlama 25 Eylül 2024’de sona erecek.

Borsa İstanbul'dan 4 Şirketin Hisselerine Tedbir Kararı

Borsa İstanbul’da işlem gören dört şirketin hisselerine ilişkin kredili işlem kısıtlaması getirildiği duyuruldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bu kısıtlamanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı doğrultusunda uygulanmaya alındığı kaydedildi.

Alınan kararın İz Yatırım Holding, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini kapsadığı bildirildi.

Bahsi geçen hisselerde 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve kısıtlama 25 Eylül 2024’e kadar devam edecek.

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