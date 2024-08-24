Otomobil Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor: Detaylar Belli Oldu

İkinci el otomobil satışlarında ilan düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Ticaret Bakanı Bolat, "Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak." dedi.

Otomobil Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor: Detaylar Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesinin konuttan sonra otomotivde devreye alınmasıyla yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapamayacağına dikkati çekerek, "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak" dedi.

Ticaret Bakanlığınca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınarak emlak ticaretinde uygulanacak. Doğrulanmış ilan düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek. Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv sektöründe de uygulanacak söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

İLAN, DOĞRULAMA YAPILDIKTAN SONRA VERİLEBİLECEK

Burada da platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların EİDS'ye yönlendirileceğini söyleyen Bolat, "Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konu taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak" dedi.

Bolat, taşıtın galerici vasıtasıyla ilana verilmek istenmesi durumunda, galericinin yetki belgesine sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Yetki belgesine sahip galerici ilana konu taşıt sahibi tarafından EİDS üzerinden ilan yayımlanmadan önce yetkilendirilecek. Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak" dedi.

Otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere Bakanlıkça bugüne kadar yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Bolat, söz konusu düzenlemeyle gerçeğe aykırı veya yanıltıcı ilanların önüne geçilerek spekülatif fiyat artışlarını önlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Ömer Bolat Otomobil
SPK'dan 'Mehmet Şimşek' Açıklaması SPK'dan 'Mehmet Şimşek' Açıklaması
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Benzin ve Motorine İndirim! Tabela Değişti Benzin ve Motorine İndirim! Tabela Değişti
Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı: Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Husiler, Yunan Gemisini Vurdu Yunan Gemisi Vuruldu
Tüm Dünya İçin Büyük Umut! Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti