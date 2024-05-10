Borsa İstanbul'da haftalık değerlendirme: Bu kez kaybettiren döviz oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,57 düşüşle 10.218,58 puandan tamamladı.

Dolar/TL kuru %0,40 düşüşle 32,2160 TL'ye gerilerken, avro/TL kuru %0,29 düşüşle 34,7410 TL'ye geriledi. Altın fiyatları ise gramda %2,68 artışla 2.448 TL'ye yükseldi.

BIST 100 endeksi haftanın en düşük seviyesini 10.144,74, en yüksek seviyesini ise 10.383,25 puanda gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı %2,68 artışla 2.448 TL'ye yükselirken, cumhuriyet altınının fiyatı ise %1,51 artışla 16.116 TL'ye yükseldi. Çeyrek altının fiyatı ise %11,53 artışla 4.044 TL'ye çıktı.

Yatırım fonları bu hafta %0,70, bireysel emeklilik fonları ise %1,09 değer kazandı. En çok kazandıran kategori ise %1,68 ile "Fon Sepeti" fonları oldu. BIST 100 endeksi son haftalarda dalgalanmalar yaşıyor, dolar ve avro kuru gerileme eğilimindeyken altın fiyatları yükseliş trendinde.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise değer kazanmaya devam ediyor.