Erdoğan ve Şimşek duyurdu, detaylar belli oldu: Kamuda tasarruf ve tedbirler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. Buna göre, yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

Erdoğan ve Şimşek duyurdu, detaylar belli oldu: Kamuda tasarruf ve tedbirler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pazartesi gününü işaret ettiği tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

100 MİLYAR TL TASARRUF HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

Erdoğan ve Şimşek duyurdu, detaylar belli oldu: Kamuda tasarruf ve tedbirler neler? - Resim : 1

YENİ YATIRIMLARA BAŞLANMAYACAK

Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklanacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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