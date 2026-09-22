Borsa İstanbul İçin Yeni Kalkan: Pay Geri Alımlarında Üst Sınır Tamamen Kaldırıldı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alım işlemlerine ilişkin yeni bir karar aldı. SPK’nin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı bülteninde yer alan karara göre, 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, “Geri Alınan Paylar Tebliği”nde yer alan toplam bedel üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak. Mevcut düzenlemeye göre şirketlerin geri aldığı payların toplam bedelinin, son yıllık finansal tablolarda yer alan ve kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşmaması gerekiyor.

GERİ ALIMLARDAKİ BEDEL SINIRI UYGULANMAYACAK

SPK’nin son kararıyla söz konusu üst sınır, 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı doğrultusunda yapılacak pay geri alımları için geçici olarak devre dışı bırakıldı. Kurul kararında, i-SPK.22.9 sayılı ve 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek geri alımlarda, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen toplam bedel üst sınırının ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verildiği belirtildi.

KARAR İKİNCİ DUYURUYA KADAR GEÇERLİ

SPK’nin aldığı kararın, Kurul tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi. Böylece 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında pay geri alımı gerçekleştirecek şirketler açısından, geri alınan payların toplam bedeline ilişkin mevcut sınırlama geçici süreyle uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi