Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında 0,73 değer kazanarak, 4.956,00 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kazanarak 4.956,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,13 puan değer kazanarak 4.956,00'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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