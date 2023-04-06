Uzmanı açıkladı: Dul ve yetim aylığı alanlara kötü haber!

2023 en düşük emekli maaşına geçtiğimiz mart ayında zam yapılmasının ardından 2023 en düşük dul ve yetim aylığı merak edilmeye başladı.

En düşük emekli maaşı alt sınırı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 TL’ye yükselmesinin sonucunda en düşük sınırdan dul ve yetim aylığı maaşı alanların aylıkları 36,36 oranında arttı. Örneğin, son gelen artış ile birlikte 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının eşi zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme alırken artış sonrası 3 bin 750 TL ödeme alacak.

"CİDDİ MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emekli aylıklarının 7 bin 500 TL'ye tamamlanması sırasında dul ve yetimlerin aylığı da 7 bin 500 TL'ye tamamlanmayacak. Aylıklar dosya bazında 7 bin 500 TL olacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında aylık alacak. Dul ve yetim aylıklarında ciddi mağduriyet söz konusu. Halen dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin bir bölümü hiç fark alamayacak bir bölümü ise çok düşük farklar alacak" dedi.

KİMLER DUL VE YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem