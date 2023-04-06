Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (6 Nisan 2023)

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsü öne çıkarken, söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Öte yandan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini aktararak, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artmasının olası olduğunu belirtti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybederek bin 248 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artarak günü bin 250 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 290 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Dün 2 bin 32 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 16 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem