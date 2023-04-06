Dolar/TL'de yön arayışı: Yükseliş sürüyor!

Güvenli liman arayışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sonlandıracağına ilişkin beklentilerle dolar/TL yön arayışına girdi.

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Dolar/TL'de yön arayışı: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar, yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösteriyor.

Bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretler yoğunlaşırken, bu durum piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendiriyor. Uzun süre enflasyon ve resesyon endişesi arasında kalan yatırımcıların resesyon tehlikesinin öne çıkmaya başlamasının ardından görece riskli varlıklara olan ilgisinin azaldığı görülüyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne primle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,2690'dan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2452'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi, şu sıralarda 101,9 ile önceki kapanışın hemen altında dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0910'dan alıcı buluyor.

FED ETKİSİ

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsü öne çıkıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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