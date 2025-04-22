Borsa 23 Nisan'da Açık mı? Borsa İstanbul 23 Nisan'da Kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemlerin takas tarihleri değiştirildi. Resmi tatil dolayısıyla, bu hafta gerçekleştirilen işlemler için takaslar ertelenmiş olacak.

Borsa 23 Nisan'da Açık mı? Borsa İstanbul 23 Nisan'da Kapalı mı?

Buna göre, Pay Piyasası’nda 22 Nisan Salı günü yapılan işlemlerin takası 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Aynı şekilde, 21 Nisan Pazartesi günü yapılan işlemlerin takası ise 24 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Borsa 23 Nisan'da Açık mı? Borsa İstanbul 23 Nisan'da Kapalı mı? - Resim : 1

VİOP'TA DA İŞLEMLERE ARA VERİLECEK

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da 23 Nisan tarihinde herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu kapsamda, endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri 23 Nisan günü boyunca gerçekleştirilemeyecek.

Tatil nedeniyle Borsa İstanbul’da sadece takas işlemleri değil, aynı zamanda tüm piyasalarda genel bir durgunluk bekleniyor. Piyasalar 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal işleyişine dönecek.

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Kaynak: AA

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