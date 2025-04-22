Bu Çiçek Sadece 10 Gün Yaşıyor! Koparan Yandı, Cezası Büyük

Endemik türler arasında yer alan Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), yılda yalnızca bir kez nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve yaklaşık 10 gün boyunca canlılığını koruyabiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Spil Dağı'nın koruma alanı dışındaki bölgelerinde açmaya başlayan lalelerin, zirveye yakın kısımlarda ise tomurcuklanma süreci devam ediyor. Koruma sahasındaki lalelerin ise önümüzdeki bir hafta içinde açması bekleniyor.

KOPARMANIN CEZASI AĞIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Manisa laleleri için uygulanan ceza miktarı bu yıl itibarıyla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Endemik türlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, bu nadide çiçeği koparmanın cezası 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

İzmir ve Manisa arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı, zengin bitki örtüsü ve biyoçeşitliliğiyle hem doğa tutkunlarının hem de fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Manisa laleleri ise bu ilginin merkezinde yer alıyor. Her yıl sınırlı süreyle görülebilen bu özel çiçekler, bölgenin doğal mirası açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA