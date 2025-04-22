Bu Çiçek Sadece 10 Gün Yaşıyor! Koparan Yandı, Cezası Büyük

Manisa'nın simgelerinden biri olan ve sadece belirli bir bölgede yetişen Manisa laleleri, Spil Dağı Milli Parkı’nda çiçek açmaya başladı. Doğal zenginliğiyle dikkat çeken Spil Dağı'nın eteklerinde görülen laleler, her yıl baharın gelişiyle birlikte kısa ömürlü bir görsel şölen sunuyor.

Son Güncelleme:
Bu Çiçek Sadece 10 Gün Yaşıyor! Koparan Yandı, Cezası Büyük

Endemik türler arasında yer alan Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), yılda yalnızca bir kez nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve yaklaşık 10 gün boyunca canlılığını koruyabiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Spil Dağı'nın koruma alanı dışındaki bölgelerinde açmaya başlayan lalelerin, zirveye yakın kısımlarda ise tomurcuklanma süreci devam ediyor. Koruma sahasındaki lalelerin ise önümüzdeki bir hafta içinde açması bekleniyor.

Bu Çiçek Sadece 10 Gün Yaşıyor! Koparan Yandı, Cezası Büyük - Resim : 1

KOPARMANIN CEZASI AĞIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Manisa laleleri için uygulanan ceza miktarı bu yıl itibarıyla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Endemik türlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, bu nadide çiçeği koparmanın cezası 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

İzmir ve Manisa arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı, zengin bitki örtüsü ve biyoçeşitliliğiyle hem doğa tutkunlarının hem de fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Manisa laleleri ise bu ilginin merkezinde yer alıyor. Her yıl sınırlı süreyle görülebilen bu özel çiçekler, bölgenin doğal mirası açısından da büyük önem taşıyor.

Yaşayan Nostradamus'un Son Kehaneti Çok Korkutacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi OlmayacakYaşayan Nostradamus'un Son Kehaneti Çok Korkutacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi OlmayacakYaşam

Araba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli OlduAraba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Araba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu Araba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu
Aman Dikkat! Dolandırıcılar Bu Numaralardan Arıyor: Hesaplarınızı Tümden Boşaltıp Bilgilerinizi Ele Geçiriyor Aman Dikkat! Dolandırıcılar Bu Numaralardan Arıyor: Hesaplarınızı Tümden Boşaltıyorlar
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu