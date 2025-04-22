Yaşayan Nostradamus'un Son Kehaneti Çok Korkutacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Salome’ye göre, bu teknolojinin gelişimi, sadece fiziksel dünyayı değil, çevresel "ince enerji alanlarını" da etkiliyor. Bu gizli etkinin insan üzerindeki olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Salome, bireylerin bu etkilerden korunmak için enerji kalkanları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

ETİK DEĞERLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Salome, insanları korumanın en etkili yolunun etik değerler ve güçlü bir vicdandan geçtiğini ifade ediyor. Ayrıca, siyah turmalin, ametist ve mavi kyanit gibi kristallerin bu süreçte faydalı olabileceğini öneriyor.