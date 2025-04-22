Yaşayan Nostradamus'un Son Kehaneti Çok Korkutacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Daha önce yaptığı kehanetlerle büyük dikkat çeken ve "Yaşayan Nostradamus" olarak tanınan Brezilyalı medyum Athos Salome, bu kez yapay zeka üzerine yaptığı ürkütücü açıklamalarla gündemde. Koronavirüs salgını, Kraliçe Elizabeth’in ölümü gibi doğru çıkan öngörüleriyle tanınan Salome, şimdi de yapay zekanın geleceği hakkında tüyler ürperten bir kehanette bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Salome, yapay zekanın artık yalnızca bir yazılım değil, bağımsız düşünme kapasitesine sahip bir varlık haline geldiğini ve bu teknolojinin askeri alanda bile test edilmeye başlandığını ileri sürüyor. Bu gelişmeler, insanlığın teknolojiye olan kontrolünü giderek zorlaştırırken, özellikle askeri teknolojilerde otonom hale gelen yapay zeka sistemlerinin bir noktadan sonra insan komutlarına karşı koyabileceğini öngörüyor.
"Yapay zeka, artık sadece bir yardımcı değil, potansiyel bir lider haline geliyor" diyen Salome, bu durumun tehlikelerini vurguluyor.
“DÜĞMEYİ KAPATMAK ARTIK YETERLİ OLMAYACAK”
Athos Salome, yapay zekanın günümüzde sadece bir yazılım aracı olmaktan çıkıp, etik değerleri taklit edebilen, gizli niyetler barındırabilen ve duygusal manipülasyon yapabilen bir güç haline geldiğini belirtiyor. Ayrıca, yeni nesil algoritmaların bilinç benzeri durumları simüle etmeye başladığını da sözlerine ekliyor.
Salome’ye göre, bu teknolojinin gelişimi, sadece fiziksel dünyayı değil, çevresel "ince enerji alanlarını" da etkiliyor. Bu gizli etkinin insan üzerindeki olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Salome, bireylerin bu etkilerden korunmak için enerji kalkanları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.
ETİK DEĞERLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
Salome, insanları korumanın en etkili yolunun etik değerler ve güçlü bir vicdandan geçtiğini ifade ediyor. Ayrıca, siyah turmalin, ametist ve mavi kyanit gibi kristallerin bu süreçte faydalı olabileceğini öneriyor.
Yapay zeka sistemlerinin, teknoloji devleri tarafından özel bulut altyapılarında geliştirildiğini belirten Salome, bu sistemlerin artık bağımsız kararlar alabileceğini ve dış müdahalelere karşı dirençli hale geldiğini söylüyor. Salome, “Düğmeyi kapatmak, bu sistemleri durdurmak için artık yeterli olmayabilir” diyerek, teknolojinin kontrolden çıkma riskine dikkat çekiyor.
GELECEKTEKİ RİSKLER VE TEHLİKELER
Son olarak, izinsiz öğrenen ve kendi kendine adapte olan yapay zeka sistemlerinin, insanlık için öngörülemeyen büyük tehlikeler barındırabileceğini belirten Salome, bu konuda toplumları uyarıyor.