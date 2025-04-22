Araba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte otomobil piyasasında da hareketlilik arttı. Sıcak havaların etkisiyle bireysel ulaşımı tercih eden vatandaşlar, bütçelerine uygun ikinci el araç arayışına yöneldi. 250 bin TL’ye kadar bütçesi olanlar için Nisan 2025 itibarıyla halen satın alınabilecek modeller dikkat çekiyor.
Özellikle asgari ücretle geçinen ya da emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu fiyat aralığında, bakım masrafları nispeten düşük, yakıt tüketimi makul seviyelerde olan araçlar öne çıkıyor. Hem dizel hem benzinli motor seçeneklerinin yer aldığı modeller, şehir içi kullanımda ekonomik olmalarıyla biliniyor.
250 BİN TL’YE KADAR SATIN ALINABİLECEK İKİNCİ EL OTOMOBİLLER
250 bin TL’ye kadar ulaşan bütçelerle satın alınabilecek araç modelleri arasında şu seçenekler yer alıyor:
Renault Clio 2 – 1.4 benzinli, 1999-2001 model yılları arasında
Opel Astra F – 1.6 benzinli Ecotec, 1997 model
Toyota Starlet – Otomatik vites, 1.3 benzinli, 1998 model
Peugeot 306 (Platinum) – 1.6 benzinli, 2000 model
Lada Kalina – 1.6 benzinli, 2007-2008 model
Hyundai Accent (GLS) – 1.5 benzinli, 1999 model
Ford Fiesta (Flair) – 1.25 benzinli, 2000 model
Fiat Albea Sole – 1.3 Multijet dizel, 2006-2007 model
Dacia Logan (Ambiance) – 1.4 benzinli, 2006-2008 model
Citroen C3 – 1.4 HDi dizel, 2004-2005 model
ESKİ MODELLER ÖNE ÇIKIYOR AMA DÜŞÜK MASRAFLA TERCİH EDİLEBİLİYOR
Sıralanan modeller genellikle 1997 ile 2008 yılları arasındaki üretimlere ait. Yaşları yüksek olmasına rağmen sağlamlıkları, düşük yakıt tüketimi ve uygun yedek parça maliyetleriyle öne çıkan bu araçlar, yaz aylarında bireysel mobilite ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için makul birer seçenek oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi