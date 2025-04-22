Araba Almak İsteyenler Dikkat! 250 Bin Liraya Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu

Özellikle asgari ücretle geçinen ya da emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu fiyat aralığında, bakım masrafları nispeten düşük, yakıt tüketimi makul seviyelerde olan araçlar öne çıkıyor. Hem dizel hem benzinli motor seçeneklerinin yer aldığı modeller, şehir içi kullanımda ekonomik olmalarıyla biliniyor.

250 BİN TL’YE KADAR SATIN ALINABİLECEK İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

250 bin TL’ye kadar ulaşan bütçelerle satın alınabilecek araç modelleri arasında şu seçenekler yer alıyor:

Renault Clio 2 – 1.4 benzinli, 1999-2001 model yılları arasında

Opel Astra F – 1.6 benzinli Ecotec, 1997 model

Toyota Starlet – Otomatik vites, 1.3 benzinli, 1998 model

Peugeot 306 (Platinum) – 1.6 benzinli, 2000 model

Lada Kalina – 1.6 benzinli, 2007-2008 model

Hyundai Accent (GLS) – 1.5 benzinli, 1999 model

Ford Fiesta (Flair) – 1.25 benzinli, 2000 model

Fiat Albea Sole – 1.3 Multijet dizel, 2006-2007 model

Dacia Logan (Ambiance) – 1.4 benzinli, 2006-2008 model

Citroen C3 – 1.4 HDi dizel, 2004-2005 model

ESKİ MODELLER ÖNE ÇIKIYOR AMA DÜŞÜK MASRAFLA TERCİH EDİLEBİLİYOR

Sıralanan modeller genellikle 1997 ile 2008 yılları arasındaki üretimlere ait. Yaşları yüksek olmasına rağmen sağlamlıkları, düşük yakıt tüketimi ve uygun yedek parça maliyetleriyle öne çıkan bu araçlar, yaz aylarında bireysel mobilite ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için makul birer seçenek oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi