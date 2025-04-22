Aman Dikkat! Dolandırıcılar Bu Numaralardan Arıyor: Hesaplarınızı Tümden Boşaltıp Bilgilerinizi Ele Geçiriyor
Son günlerde Avrupa genelinde, özellikle Almanya ve çevre ülkelerde, +43 ile başlayan Avusturya numaralarından gelen şüpheli telefon aramaları vatandaşlar arasında endişe yaratıyor.
Uzmanlar, bu tür çağrıların dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
BANKA, ŞİRKET VE KİMLİK BİLGİLERİNİZ HEDEFTE
Bu tür aramaların ortak özelliği, arayan kişilerin kendilerini banka çalışanı, resmi kurum görevlisi veya tanınmış bir firma temsilcisi olarak tanıtması. Amaçları ise kişisel bilgiler, banka hesap detayları veya şifre gibi hassas verileri ele geçirmek. Dolandırıcılar aynı numaradan birkaç kez arayarak yanıt alma ihtimalini artırıyor ve böylece tuzaklarını daha inandırıcı hale getiriyor.
DOLANDIRICILARIN TERCİH ETTİĞİ NUMARALAR LİSTELENDİ
Yetkililer, aşağıda belirtilen numaralar gibi +43 kodlu aramalardan gelen çağrıların kesinlikle cevaplanmaması ve hiçbir kişisel bilginin paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor:
+43 3723 6636228
+43 664 8570613
+43 3766 1315149
DOLANDIRICILIK ARAMALARI KARŞISINDA NE YAPMALI?
Uzmanların önerdiği güvenlik önlemleri şu şekilde:
Numarayı engelleyin: Şüpheli bir numaradan arandığınızda ilk iş olarak o numarayı engelleyin.
Spam bildirimlerini kullanın: Akıllı telefonlarda bulunan dolandırıcılık/spam arama algılama özelliklerini aktif hale getirin.
Yetkililere bildirin: Eğer aramalar devam ediyorsa, bulunduğunuz ülkedeki siber suç birimlerine veya tüketici koruma kurumlarına şikayette bulunun.
Kaynak: Haber Merkezi