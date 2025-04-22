İkinci El Piyasasının Nabzını Tutan Model Belli Oldu! Hepsini Tam Gaz Solladı Geçti

‘DONANIM ÖZELLİKLERİ CAZİBEYİ ARTIRIYOR’

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, açıklamasında ekonomik ve yakıt verimli araçlara olan ilginin son dönemde arttığını belirterek, şunları söyledi:

C segmenti, geniş iç hacmi, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor ve pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bununla gelişen teknolojiyle birlikte C segmenti araçların donanım seviyelerinin yükselmesi, bu segmentin cazibesini daha da artırıyor.