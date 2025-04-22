İkinci El Piyasasının Nabzını Tutan Model Belli Oldu! Hepsini Tam Gaz Solladı Geçti
İkinci el araç piyasasının nabzını tutan VavaCars, 2025 yılının ilk çeyreğine dair ikinci el satış verilerini değerlendirdi. Şirketin yayımladığı analizde, yılın ilk üç ayında en çok tercih edilen araç segmentleri ve modellerine yer verildi.
Kaynak: AA
Yapılan açıklamaya göre, B, C ve D segmenti araçlarla birlikte SUV sınıfında gerçekleşen satışlar detaylı şekilde incelendi. Satış adetlerine göre Renault, Volkswagen ve Fiat en fazla tercih edilen markalar arasında öne çıktı. Segment bazında yapılan kıyaslamada ise satışların %51’ini C segmenti araçlar oluşturdu.
HEM AİLELERİN HEM ŞİRKETLERİN GÖZDESİ
C segmentinde ilk üç sırayı sırasıyla Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla aldı. Bu segmentin öne çıkmasında; yakıt tasarrufu sağlaması, ferah iç hacmi sunması ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun olması etkili oldu. Ayrıca, bu araçların sunduğu donanım seçeneklerinin gelişen teknolojiyle daha da cazip hale geldiği belirtiliyor.
B SEGMENTİ ŞEHİR KULLANIMINDA İDDİALI
B segmenti araçlar ise kompakt yapılarıyla şehir içi sürüşe uygunlukları sayesinde alıcılardan ilgi gördü. Bu segmentte en çok satılan modeller Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 olarak sıralandı. Uygun fiyat, düşük yakıt tüketimi ve kolay park edilebilirlik gibi avantajlar, bu araçların tercih edilme nedenlerinin başında geldi.
D SEGMENTİNDE GELENEKSEL MODELLER ÖNE ÇIKIYOR
D segmentine baktığımızda ise Volkswagen Passat, Skoda Superb ve BMW 320 gibi modellerin öne çıktığı görülüyor. Bu sınıfta yer alan araçlar, özellikle konfor, uzun yol performansı ve geniş kabin alanı ile dikkat çekiyor. Satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir artışla D segmentinin istikrarlı talebini koruduğunu gösteriyor.
SUV SEGMENTİNDE SATIŞLAR ARTTI
SUV sınıfında da hareketlilik sürüyor. Özellikle Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan modelleri, yılın ilk çeyreğinde en çok satılan SUV’lar arasında yer aldı. SUV segmentinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış adetlerinde artış yaşandığı kaydedildi.
‘DONANIM ÖZELLİKLERİ CAZİBEYİ ARTIRIYOR’
VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, açıklamasında ekonomik ve yakıt verimli araçlara olan ilginin son dönemde arttığını belirterek, şunları söyledi:
C segmenti, geniş iç hacmi, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor ve pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bununla gelişen teknolojiyle birlikte C segmenti araçların donanım seviyelerinin yükselmesi, bu segmentin cazibesini daha da artırıyor.