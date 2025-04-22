IMF, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Açıkladı

IMF, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2.6'dan yüzde 2.7'ye çıkardı. Küresel büyüme tahminini ise düşürdü.

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IMF, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda 2025 küresel büyüme tahminini ocakta açıkladığı yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e düşürürken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltti.

IMF, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 3,2'de sabit tutarken, 2026 için küresel büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3'e düşürdü.

Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 35,9, 2026'te ise yüzde 22,8 olacağını tahmin eden IMF, Türkiye'de cari dengenin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025 ve 2026'da eksi yüzde 1,2 olacağını öngörüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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