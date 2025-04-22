Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 533 Lira Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen toplam işlem hacmi 18 milyon 708 bin 450 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki günkü 26 milyon 572 bin 843 liralık hacme göre düşüş gösterdi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 533 Lira Oldu

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı dün itibarıyla 12 bin 533 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Günlük doğal gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 513 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasa katılımcılarına yönelik dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre, alış fiyatı 13 bin 159 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 906 lira 59 kuruş oldu.

DOĞAL GAZ GİRİŞ VE ARZ MİKTARLARI YAKIN SEVİYEDE

Türkiye’ye dün toplam 139 milyon 298 bin 572 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 891 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti. Giriş ve arz rakamları arasındaki küçük fark dikkat çekti.

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Kaynak: AA

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