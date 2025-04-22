Spot Elektrik Piyasasında En Yüksek Fiyat 3 Bin 400 Lira Oldu

Gün öncesi piyasada yarın teslim edilmek üzere bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 19.00-21.00 saat diliminde 3 bin 400 lira olarak belirlendi. En düşük fiyat ise 12.00 ve 15.00 saatlerinde 556 lira olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 347 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 343 lira 88 kuruş oldu.

GÜNCEL FİYAT ARALIĞI BELLİ OLDU

Bugünkü spot piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA