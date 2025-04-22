Spot Elektrik Piyasasında En Yüksek Fiyat 3 Bin 400 Lira Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 421 milyon 428 bin 351 lira seviyesinde gerçekleşti.

Spot Elektrik Piyasasında En Yüksek Fiyat 3 Bin 400 Lira Oldu

Gün öncesi piyasada yarın teslim edilmek üzere bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 19.00-21.00 saat diliminde 3 bin 400 lira olarak belirlendi. En düşük fiyat ise 12.00 ve 15.00 saatlerinde 556 lira olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 347 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 343 lira 88 kuruş oldu.

GÜNCEL FİYAT ARALIĞI BELLİ OLDU

Bugünkü spot piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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