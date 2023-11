Borcu olanlar dikkat: Vergi ve MTV dahil kamu alacakları için gecikme zammı arttı!

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Vatandaşın devletten alacakları için uygulanan faiz ise yıllık yüzde 9 olarak uygulanmaya devam edecek.

MTV BORCU OLANLAR DİKKAT

Konuya ilişkin T24'de "Ek MTV dâhil vergi borcu olanlar dikkat: Gecikme zammı oranı arttı ve borcunuzu artık daha zamlı ödeyeceksiniz" başlıklı bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Murat Batı, "Ek MTV'nin ikinci taksitini 30 Kasım'a kadar ödememiz gerekiyor. Şayet 30 Kasım'a kadar ikinci taksit ödenmezse ödenmeyen ek motorlu taşıtlar vergisi aylık yüzde 3,5 gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Zamanaşımı süresi boyunca da hesaplanmaya devam edilecek. Böylece gecikme zammı tutarı 2 yıl 4 buçuk ayda (vergi ziyaının olmaması durumunda) verginin aslı kadar olacak" dedi.

VERGİ BORCU GECİKME ZAMMI DA ARTTI

Vergi borcu olanları da uyaran Batı, "Vergi dahil amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanması gerekmektedir. Yani vergi borcunuz var ve ödemezseniz bu borcunuz her ay gecikme zammı oranı kadar artırılarak tahsil edilecek. Örneğin 2023 Mayıs ayı sonuna kadar emlak verginizin ilk taksitini ödemeniz gerekiyordu ve ödemediniz. Ödemediğiniz her ay için gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bugün ödemeye kalkarsanız Mayıs ayının sonundan itibaren Haziran birinci ay olmak üzere 5 ay 14 günlük gecikme zammı ödemeniz gerekecek. 2 bin TL ise emlak vergisi borcunuz bugün itibariyle 2 bin TL emlak vergisi ve 283 TL de gecikme zammı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem