Altın fiyatları yükseliyor

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 14 Kasım Salı günü yeniden yükselişe geçti.

Spot piyasada gram altın bin 790 lira seviyesinden satılırken, ONS altın ise bin 944 dolar bandında işlem görüyor. Gram altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,07, son bir haftada ise yüzde -0,73 oranında değişti.

Güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

>> Gram altın: Bin 790 lira

>> Çeyrek altın: 2 bin 925 lira

>> Yarım altın: 5 bin 840 lira

>> Cumhuriyet altını: 12 bin 317 lira

>> ONS altın: Bin 944 dolar

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyonunda olacak. Son haftalarda Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin savaşının jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı. Ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın fiyatı 1830 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Zirve seviyeleri test ettikten sonra altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayba yöneldi. Savaşın risklerini büyük ölçüde fiyatlayan altın piyasasında yön terse döndü.

Öte yandan bugün ABD’de ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3.7 seviyesinden yüzde 3.3’e gerilemesi bekleniyor. ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi beklenirken, çekirdek enflasyonda ise değişim öngörülmüyor. Çekirdek enflasyondaki seyir piyasalarda yönü tayin edecek.