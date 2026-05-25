BIST 100 Rekor Sınıra Dayandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz cuma gününü yüzde 4,89 gibi güçlü bir değer kazancıyla 13.808,20 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 81,22 puanlık artışla başladı. Bankacılık ve holding endekslerinin lokomotiflik ettiği yükselişte, açılış seansının gözdesi ulaştırma sektörü oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA UZLAŞI İYİMSERLİĞİ

Piyasalardaki pozitif görünümün arkasında, ABD ve İran kanadından gelen yapıcı açıklamalar yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtmesi ve New York Times’ın tarafların "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaştığı yönündeki haberi, küresel risk iştahını artırdı. Petrol arzının kesintisiz süreceğine dair bu beklenti, tatil nedeniyle ABD ve İngiltere borsalarının kapalı olduğu günde gelişmekte olan piyasalara can suyu oldu.

SEKTÖREL DAĞILIM

Açılışta sektör endeksleri incelendiğinde; bankacılık yüzde 0,76, holding ise yüzde 0,65 değer kazandı. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ulaştırma sektörü yüzde 3 primle zirveye yerleşirken, kimya petrol plastik sektörü yüzde 0,77 kayıpla negatif ayrışan tek alan oldu.

KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek teknik seviyelere dikkat çekti. BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketin devamı halinde 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç; olası kar satışlarında ise 13.700 ve 13.600 puan seviyeleri destek olarak izlenecek.

Kaynak: AA