Bir Yılda Vahim Artış: Cüzdanlar Boşaldı, Kartlı Ödemeler Patladı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) mart ayına ilişkin kartlı ödeme verileri vahim durumu ortaya koydu. Martta 1,75 trilyon TL tutarında 1,59 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 46 artarak 518 milyar tel oldu.

BKM’nin verilerine göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 112,7 milyon adete yükseldi.

2024 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 443,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Vatandaşla her geçen gün borç batağına sürüklenirken, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1.753,0 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.478,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 238,2 milyar TL’sinde banka kartları, 36,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 42 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 68 oldu.

KARTLI ÖDEME ADEDİNDE DURUM NE?

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,59 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 911,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 553,8 milyon adedinde banka kartları, 128,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 7 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 10 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ALIŞVERİŞLER

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 518,5 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 230,8 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.



Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1.050,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 73 artarak 566,0 milyar TL oldu. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: İHA