Bankaların Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: Faiz Yarışı Hararetlendi!

En düşük faiz oranı ise yüzde 2,59 ile bir bankada öne çıkıyor. Ancak, artan enflasyon ve ekonomik zorluklar, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini ertelemesine sebep oluyor. Ev almayı düşünen milyonlarca kişi, yükselen konut fiyatları ve faiz oranları nedeniyle kredi seçeneklerini dikkatle incelemeye devam ediyor.

Nisan ayı itibarıyla, hem kamu hem de özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, hangi bankada en uygun faiz oranı sunuluyor? 1 milyon TL ya da 3 milyon TL kredi çeken bir kişi, ne kadar ödeme yapacak? Geri ödeme planları hangi seviyede?

FAİZ ORANLARI ARTTI, TAKSİTLER YÜKSELDİ

Konut kredisi faiz oranları bankalar arasında farklılık gösteriyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Nisan 2025 itibarıyla en düşük faiz oranı yüzde 2,59 ile Halkbank'ta sunuluyor. Örnek olarak, 1 milyon TL kredi çeken bir kişi, 10 yıl vadeyle aylık 27 bin TL'nin üzerinde ödeme yapmak durumunda kalıyor. Faiz oranı yüzde 5,89’a kadar çıkabiliyor ve bu durumda taksitler 58 bin TL'ye kadar yükseliyor. İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları:

BANKA BANKA 1 MİLYON VE 3 MİLYON TL İÇİN KREDİ HESAPLAMALARI

QNB Finansbank

1.000.000 TL / %2,94

→ Aylık: 30.337 TL | Toplam: 3.659.266 TL

Şekerbank

1.000.000 TL / %5,89

→ Aylık: 58.961 TL | Toplam: 7.092.664 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 176.884 TL | Toplam: 21.253.394 TL

Denizbank

1.000.000 TL / %3,81

→ Aylık: 38.533 TL | Toplam: 4.642.738 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 115.600 TL | Toplam: 13.900.812 TL

İng Bank

1.000.000 TL / %3,39

→ Aylık: 34.532 TL | Toplam: 4.165.638 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 103.596 TL | Toplam: 12.463.347 TL

Ziraat Bankası

1.000.000 TL / %3,09

→ Aylık: 31.722 TL | Toplam: 3.825.457 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 95.168 TL | Toplam: 11.448.972 TL

Akbank

1.000.000 TL / 120 Ay / %3,15

→ Aylık: 32.280 TL | Toplam: 3.901.477 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 96.842 TL | Toplam: 11.658.911 TL

TEB

1.000.000 TL / %3,15

→ Aylık: 32.280 TL | Toplam: 3.898.758 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 96.842 TL | Toplam: 11.656.192 TL

İş Bankası

1.000.000 TL / %3,10

→ Aylık: 31.815 TL | Toplam: 3.849.600 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 95.447 TL | Toplam: 11.495.401 TL

Yapı Kredi

1.000.000 TL / %3,29

→ Aylık: 33.590 TL | Toplam: 4.054.446 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 100.771 TL | Toplam: 12.126.188 TL

VakıfBank

1.000.000 TL / %2,99

→ Aylık: 30.797 TL | Toplam: 3.720.219 TL

3.000.000 TL

→ Aylık: 92.393 TL | Toplam: 11.121.656 TL

Garanti BBVA

1.000.000 TL / %3,09

→ Aylık: 31.722 TL | Toplam: 3.838.207 TL

3.000.000 TL / %3,12

→ Aylık: 96.005 TL | Toplam: 11.562.070 TL

Halkbank

1.000.000 TL / %2,59

→ Aylık: 27.162 TL | Toplam: 3.286.124 TL

KREDİYLE EV ALMAK HAYAL OLMAYA BAŞLADI

Yüksek faiz oranları, konut kredisi almak isteyenler için ödenecek toplam tutarları önemli ölçüde artırdı. En düşük faiz oranı olan yüzde 2,59 dahi, 1 milyon TL kredide toplam geri ödemeyi 3 milyon TL’nin üzerine çıkartabiliyor. Bu nedenle, krediyle ev almayı planlayanların ödeme planlarını dikkatlice incelemeleri ve farklı alternatifleri karşılaştırarak en uygun seçeneği tercih etmeleri büyük önem taşıyor.