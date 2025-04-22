CHP’li Cumhur Uzun’dan TÜİK için Meclis’e Kanun Teklifi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘enflasyon sepeti’ verilerinin her ay zorunlu olarak açıklanmasını sağlayacak Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle ilgili açıklama yapan CHP’li Uzun, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır” dedi.

TÜİK’in bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri topladığını hatırlatan Uzun, yapılan araştırmaların ve sonuçlarının hükümet olmak üzere, birçok kamu kurumu, üniversiteler, basın yayın organları, araştırmacılar ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından referans alındığını aktardı.

TÜİK İLE ENAG'IN VERİLERİNİ KARŞILAŞTIRDI

Bu verilerin en önemlilerinden birinin enflasyon verileri olduğunu ifade eden Uzun, “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’ne göre TÜİK, her ay Tüketici Fiyat Endeksi’ni (Enflasyon) açıklamaktadır. En son 2 Nisan 2025 Tarihinde yapılan açıklama ile TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜİK dışında birçok kurum ve kuruluşun da enflasyon verilerini kendi çalışmaları sonunda açıkladığını söyleyen CHP’li Uzun, ENAG’ın verilerine atıfta bulunarak, “Buna göre ENAG’ın TÜİK’le aynı günde açıkladığı son TÜFE Oranları Mart ayında bir önceki aya göre %3,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,20’dir” dedi.

“Her iki araştırmanın arasındaki yüksek fark yıllardır devam etmekte” diyen Cumhur Uzun, vatandaşların yaşadığı enflasyon ile açıklanan oranlar arasındaki farklılığın TÜİK’e dolayısı ile devlete olan güveni zedelediğini ifade etti. Uzun, “Bu oranlardaki farklılıklar sadece güveni zedelemediği gibi milyonlarca emekli ve emekçinin alacağı ücretleri de eritmektedir” dedi.

'MAHKEME KARARINA RAĞMEN AÇIKLAMIYOR'

Bu farklılıkların altında yatan nedenleri sıralayan Uzun, en önemli sebebin araştırmaya temel olan madde sepetinde yer alan kalemler olduğunu vurguladı. CHP'li Uzun, şunları söyledi: "TÜİK, 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren ve enflasyon sepeti olarak bilinen “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” tablosunu yargı kararlarına rağmen dahi uzun süredir açıklamamaktadır. Bu da beraberinde yapılan araştırmanın güvenilirliğini zedelemekte ve açıklanan enflasyon oranlarının doğruluğuna dair şüpheleri artırmaktadır."

TÜİK verilerinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğinin altını çizen Uzun, "Sonucu milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren, TÜİK ve devletimize dair güvenin sarsılmasına neden olan, enflasyon oranlarının belirlenmesine kaynak olan madde sepeti ve ortalama madde fiyatı tablosunun şeffaf bir şekilde her ay açıklanmasının kanunla düzenlenerek zorunlu hale getirilmesi yaşanan ve yaşanacak güvensizliklerin ve maaşları bu orana göre belirlenen milyonlarca insanın kayıpların önüne geçecektir” şeklinde konuştu.