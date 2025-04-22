CHP 23 Nisan Resepsiyonuna Katılmayacak! İşte Kararın Nedeni…
Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te yapılacak olan resepsiyona katılmayacak. CHP 23 Nisan'da 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı. Bu kararın partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındığı öğrenildi.
NEDEN KATILMIYOR?
CHP, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak. Parti, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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