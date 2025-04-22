CHP 23 Nisan Resepsiyonuna Katılmayacak! İşte Kararın Nedeni…

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te yapılacak olan resepsiyona katılmayacak. CHP 23 Nisan'da 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.

Son Güncelleme:
CHP 23 Nisan Resepsiyonuna Katılmayacak! İşte Kararın Nedeni…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı. Bu kararın partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındığı öğrenildi.

NEDEN KATILMIYOR?

CHP, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak. Parti, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.

Özgür Özel’den AKP’nin Kalelerinde Miting Hamlesi! Sıradaki Durağı Belli OlduÖzgür Özel’den AKP’nin Kalelerinde Miting Hamlesi! Sıradaki Durağı Belli OlduSiyaset
'Çocuk İşçiler' İçin Çağrı: Çocuklar Çalıştırılmasın, Geleceğimiz Karanlığa Teslim Edilmesin'Çocuk İşçiler' İçin Çağrı: Çocuklar Çalıştırılmasın, Geleceğimiz Karanlığa Teslim EdilmesinGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son Güncelleme:
Özgür Özel’den AKP’nin Kalelerinde Miting Hamlesi! Sıradaki Durağı Belli Oldu Özgür Özel’den AKP’nin Kalelerinde Miting Hamlesi! Sıradaki Durağı Belli Oldu
Zirai Don Felakete Dönüştü: 'Bu Yıl Bağ ve Bahçeden Ürün Alınması Mümkün Görünmüyor' Zirai Don Felakete Dönüştü: 'Bu Yıl Bağ ve Bahçeden Ürün Alınması Mümkün Görünmüyor'
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda