DEVA Partili Karal'dan Dikkat Çeken Çıkış! 'Biz Kimsenin Kuyruğu Değiliz'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, seçim bölgesi İstanbul’da teşkilat mensuplarıyla görüştü. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkan ve yöneticileri, ayrıca gençlik çalışmaları üyelerinin de aralarında olduğu partililerle buluşan Karal, gündeme ve parti olarak rollerine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bir kriz içerisinde olduğunu, yapılan uygulamaların demokratik düzene ve hukukun üstünlüğünün varlığına ket vurduğunu savunan DEVA Partili isim, parti olarak duruşlarının net olduğunu, özgürlük ve insan hakları için çalıştıklarını söyledi. Karal, rövanşim anlayışını da desteklemediklerini vurgulayarak "AK Parti’yi doğuran adaletsizliklerin başka aktörler eliyle yeniden sahnelenmesine karşıyız. Zamanında güç kimin elindeyse o kafamıza vurdu, sonra birileri geldi, onlar kafamıza vuruyor. Biz hiç demokratikleşmeyecek miyiz biz?" diye konuştu.

'BU ÜLKE DAR KALIPLARA MAHKUM DEĞİL'

Yarın iktidara gelen kişinin de böyle bir şey yapma ihtimalinin olduğunu belirten Karal, "Bu ülke ne iktidarın ne de ana muhalefetin dar kalıplarına mahkum değil. DEVA Partisi olarak Türkiye’nin kaderini bu iki anlayışa teslim etmeyi reddediyoruz" diyerek DEVA Partisi olarak üçüncü yolu oluşturduklarını ve bu mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti.

Siyasetin sağlıklı bir şekilde çalışmasının tek yolunun şahıslar arasındaki iş birliği olduğunun altını çizen Hasan Karal, her partinin kendi programı, lideri, ideolojisi ve ekibi olduğunu söyleyerek "Biz hiçbir siyasi partinin ne yandaşı ne arka bahçesi ne ön bahçesi ne kuyruğu ne yedek parçasıyız. Bizim iktidar yürüyüşümüz başkalarının gölgesinde değil, kendi ayaklarımızın üstünde şekillenecektir" ifadelerini kullandı.