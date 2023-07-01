Bir ilde daha ekmeğe zam

Sakarya'da simit ve ekmeğe zam geldi.

Bir ilde daha ekmeğe zam

Sakarya'da girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe istenen zam onaylandı. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Simit ise 6 liradan 7,5 liraya çıktı.

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran’da onaylanmıştı. Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE ZAMLANDI

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı. Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.

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