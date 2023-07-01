Bir ilde daha ekmeğe zam

Sakarya'da girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe istenen zam onaylandı. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Simit ise 6 liradan 7,5 liraya çıktı.

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran’da onaylanmıştı. Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE ZAMLANDI

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı. Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.