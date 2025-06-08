1725 Kişi Maliye Radarına Girdi! 200 Milyon Liralık Vergi Kaçakçılığı!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri incelemeye alındı. Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alıp gerçekleştirdiği analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kar payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde ele aldı.

Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları tespit edildi. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı denetlendi.

200 MİLYON LİRALIK VERGİ ÖDENMEDİ

Kontrol sonucunda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen 1725 kişi olduğu belirledi. Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği anlaşıldı.

Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine iletildi.

'HEDEF DAHA ADİL BİR SİSTEM'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: AA