Türkiye’de En Çok Borsaya Yatırım Yapan Şehir Belli Oldu! Zirvedeki İl Hepsini Solladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre, Türkiye’de en fazla borsa yatırımcısına sahip şehir belli oldu. Pay senedi portföylerinin şehir bazlı dağılımı dikkat çekerken, zirvedeki il ve yaş gruplarına göre yatırımcı profili yatırım alışkanlıklarını da ortaya koydu.
Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisi her geçen gün artarken, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan yeni verilere göre, Türkiye’de en fazla borsa yatırımcısına sahip şehirler belli oldu. Açıklanan rakamlar, bölgesel yatırım farklarını da ortaya koydu.
BORSAYA EN ÇOK YATIRIM YAPAN ŞEHİR BELLİ OLDU
2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla elde edilen verilere göre, pay senedi yatırımcılarının sayısı ve portföy büyüklükleri şehirden şehre değişiklik gösterdi. Listede bazı şehirler beklendiği gibi üst sıralarda yer alırken, bazı iller sürpriz yükselişle dikkat çekti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yatırımcılar arasında en çok ilgi gören piyasa oldu.
YATIRIMCILARIN YAŞ ARALIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Verilere göre, yatırımcı portföy büyüklüğü en yüksek olan grup 45-49 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubundaki yatırımcılar, daha yüksek sermaye ile işlem yaparken, en fazla yatırımcı sayısı ise 35-39 yaş aralığında toplandı. Bu durum, orta yaş grubunun yatırım kararlarında daha aktif ve etkin olduğunu gösterdi.
İşte yatırımcı sayısı en yüksek iller...
10 - Balıkesir
Yatırımcı sayısı: 119 bin 99
9 - Konya
Yatırımcı sayısı: 131 bin 726
8 - Mersin
Yatırımcı sayısı: 136 bin 334
7 - Adana
Yatırımcı sayısı: 179 bin 467
6 - Kocaeli
Yatırımcı sayısı: 190 bin 454
5 - Antalya
Yatırımcı sayısı: 225 bin 210
4 - Bursa
Yatırımcı sayısı: 272 bin 876
3 - İzmir
Yatırımcı sayısı: 442 bin 887
2 - Ankara
Yatırımcı sayısı: 665 bin 685
1 - İstanbul
Yatırımcı sayısı: 1 milyon 616 bin 979
Kaynak: Haber Merkezi