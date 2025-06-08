Türkiye’de En Çok Borsaya Yatırım Yapan Şehir Belli Oldu! Zirvedeki İl Hepsini Solladı

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Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisi her geçen gün artarken, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan yeni verilere göre, Türkiye’de en fazla borsa yatırımcısına sahip şehirler belli oldu. Açıklanan rakamlar, bölgesel yatırım farklarını da ortaya koydu.

BORSAYA EN ÇOK YATIRIM YAPAN ŞEHİR BELLİ OLDU

2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla elde edilen verilere göre, pay senedi yatırımcılarının sayısı ve portföy büyüklükleri şehirden şehre değişiklik gösterdi. Listede bazı şehirler beklendiği gibi üst sıralarda yer alırken, bazı iller sürpriz yükselişle dikkat çekti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yatırımcılar arasında en çok ilgi gören piyasa oldu.

YATIRIMCILARIN YAŞ ARALIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Verilere göre, yatırımcı portföy büyüklüğü en yüksek olan grup 45-49 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubundaki yatırımcılar, daha yüksek sermaye ile işlem yaparken, en fazla yatırımcı sayısı ise 35-39 yaş aralığında toplandı. Bu durum, orta yaş grubunun yatırım kararlarında daha aktif ve etkin olduğunu gösterdi.

İşte yatırımcı sayısı en yüksek iller...

10 - Balıkesir

Yatırımcı sayısı: 119 bin 99

9 - Konya

Yatırımcı sayısı: 131 bin 726

8 - Mersin

Yatırımcı sayısı: 136 bin 334

7 - Adana

Yatırımcı sayısı: 179 bin 467

6 - Kocaeli

Yatırımcı sayısı: 190 bin 454

5 - Antalya

Yatırımcı sayısı: 225 bin 210

4 - Bursa

Yatırımcı sayısı: 272 bin 876

3 - İzmir

Yatırımcı sayısı: 442 bin 887

2 - Ankara

Yatırımcı sayısı: 665 bin 685

1 - İstanbul

Yatırımcı sayısı: 1 milyon 616 bin 979

Kaynak: Haber Merkezi