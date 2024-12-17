BDDK'dan İzin Çıktı: Bir Yeni Banka Daha Geliyor

BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna onay verdi.

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BDDK'dan İzin Çıktı: Bir Yeni Banka Daha Geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. adında bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen bilgi ve belgeler ışığında değerlendirildi.

10 milyar TL sermaye ile kurulacak bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.

BDDK'dan İzin Çıktı: Bir Yeni Banka Daha Geliyor - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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