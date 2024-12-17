Bakan Şimşek’ten Enflasyon Değerlendirmesi: 'Yavaşlama Başladı, 2025’te de Devam Edecek”

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan Bakan Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Şimşek, konuşması sırasında laf atan muhalefet milletvekillerine “Ben sizi bütün gün boyunca dinledim. Yaptığınız nezakete uymuyor. Beni dinlemek niye zorunuza gidiyor” diye tepki gösterdi.

Bakan Şimşek, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e dönerek, kendisine yönelik muhalefet milletvekillerinin sataşmalarına “Böyle bir usul var mı?” sözleriyle tepki gösterdi. Önder de milletvekillerine “Ufak tefek laf atmalar parlamentonun şanındandır ama bağırdığınızı kendiniz duyuyorsunuz” sözleriyle uyardı.

Şimşek, 2023 yılı ikinci yarısından günümüze uygulanan ekonomik programla önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek şöyle devam etti:

'68 HAFTADIR KKM DÜŞÜYOR'

“Makro finansal istikrarı güçlendirdik. Cari açığın milli gelire oran olarak yüzde 5,5 civarından yüzde 1’in altına inmesi değerlidir. Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğini sağlamış durumdayız. Ülke risk primimiz 450 baz puandan fazla düştü.

Reel sektör ve bankalarımız çok daha uygun koşullarda finansmana erişiyor. En önemlisi Türk Lirasına güveni kazandırdık. 68 haftadır kesintisiz kur korumalı mevduat düşüyor. 2024 yılında mevduat faizi ortalama yüzde 54,6 ama kur artışı bunun yarısı bile değil. 2024 yılında devam eden KKM hesaplarına herhangi bir zarar söz konusu değildir.”

'BÜTÇE AÇIĞINI KONTROL ALTINA ALDIK'

6 Şubat depreminin ardından yapılan harcamalara rağmen bütçe açığını önemli miktarda kontrol altına alındığını vurgulayan Şimşek, “Depremin yaralarını sarmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Deprem yaralarını sarmak için 2,6 trilyon TL harcadık, bugünkü kurla 75 milyar dolara denk geliyor” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye bu yıl üç büyük kredi kuruluşu tarafından notu iki kademe birden artırılan tek ülkedir. Bu kuruluşların raporlarını okuyun, ‘ekonomide dengelenme, azalan cari açık, görece güçlenen TL, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci nedeniyle bu notları artırdık’ diyorlar.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Fiyat istikrarını sağlayarak hayat pahalılığı sorununu çözmek birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz de yapısal dönüşümü hızlandırmaktır. Küresel koşullar programın başında zorluydu, geçen sene küresel faizler yüksekti, küresel ticarette artış zayıftı. Ancak 2025 yılında küresel koşullar program açısından daha elverişli hale gelecek. Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımını ancak fiyat istikrarı ile düzeltebiliriz. Vatandaşlarımız müsterih olsun gıdadan dayanıklı mallara birçok üründe enflasyonda hissedilir yavaşlama başladı, 2025’te de devam edecek. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çerçeve şekillendi.”

VERGİ DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek, vergi adaletine ilişkin eleştirilere de “Artık kar edip vergi verilmemesi tarihe karışıyor” sözleriyle cevapladı. Asgari ücretten vergi alınmamasının maliyetinin 853 milyar lira olduğuna dikkat çeken Şimşek, bazı kişi ve firmaların vergi borçlarının silindiği yönündeki iddiaları “Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Tahakkuk etmiş, ödenmesi gereken vergi borcunu TBMM hariç hiç kimse silemez” sözleriyle gerçek olmadığını ifade etti.

Bakan Şimşek, bu yılın bütçesinin en büyük kalemlerinin sağlık ve eğitime ayrıldığına dikkat çekerek, “Bu bütçe kuşatıcı, her kesimi gözeten bir bütçedir. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

EŞİ DE TAKİP ETTİ

Bu arada Bakan Şimşek’in TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe sunumunu eşi Esra Şimşek’te locadan takip etti. Esra Şimşek 2012 yılından günümüze eşinin tüm bütçe konuşmalarını Meclis’e gelerek takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi