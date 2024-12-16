Borsacı Nihat Özçelik Tutuklandı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Borsacı Nihat Özçelik Tutuklandı

Borsacı Nihat Özçelik ve beraberindeki 10 kişi bu sabah, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik ile birlikte gözaltına alınan kişiler arasında polislerin de olduğu öğrenildi.

Paramedya'da yer alan habere göre; şüphelilerden 2’si, savcılık sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında Nihat Özçelik’in de olduğu 8 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nihat Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Özçelik ile birlikte tutuklanan kişiler arasında polislerin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Paramedya

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