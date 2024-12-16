'Ahmet Özer' Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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'Ahmet Özer' Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 'yoğun şekilde irtibatta olduğu' gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kazım Şeker (43), Kerem Tekoğlu (40), Fatmagül Demirtağ (62), Aleddin Erdoğan (74), Selman Günbat (60), Faik Kaplan (51), Reşat Aşan(37), Mustafa Döner(49), Harun Okay (53), Fikret Doğan (59) ve Mahmut Çelik (47) tutuklandı. Şüphelilerden A.T. (78) hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: İHA

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