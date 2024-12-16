İlçe Milli Eğitim’den Skandal Talimat: Kız Öğrencilerin Ön Koltukta Oturmasını Yasakladılar

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazı ile kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturmasını yasakladı. Yazıda, gerekçesi açıklanmayan karar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi istendi. Öte yandan servislerde ön koltukta kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin derhal uyarılması gerektiği belirtildi.

12 Aralık tarihinde Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla gönderilen belgede şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması için okulunuzdaki öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin -öğrencilerin derhal uyarılması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: Haber Merkezi