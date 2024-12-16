İlçe Milli Eğitim’den Skandal Talimat: Kız Öğrencilerin Ön Koltukta Oturmasını Yasakladılar

Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü skandal bir karara imza attı. İlçeye bağlı okullara gönderilen yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmaması yönünde talimat verildi.

Son Güncelleme:
İlçe Milli Eğitim’den Skandal Talimat: Kız Öğrencilerin Ön Koltukta Oturmasını Yasakladılar

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazı ile kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturmasını yasakladı. Yazıda, gerekçesi açıklanmayan karar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi istendi. Öte yandan servislerde ön koltukta kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin derhal uyarılması gerektiği belirtildi.

12 Aralık tarihinde Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla gönderilen belgede şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması için okulunuzdaki öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin -öğrencilerin derhal uyarılması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

İlçe Milli Eğitim’den Skandal Talimat: Kız Öğrencilerin Ön Koltukta Oturmasını Yasakladılar - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Beşiktaş'taki Feci Ölümde İETT Otobüsü Şoförü Tutuklandı Beşiktaş'taki Feci Ölümde İETT Otobüsü Şoförü Tutuklandı
İstanbul'un En İyi ilçeleri! Turistler Geldiklerinde Daha Çok Seviyor İstanbul'un En İyi ilçeleri! Turistler Geldiklerinde Daha Çok Seviyor
Gabonlu Dina Davasında Sona Yaklaşıldı: Yarın Karar Çıkması Bekleniyor Gabonlu Dina Davasında Sona Yaklaşıldı
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Van'da Deprem Kandilli Duyurdu: Van'da Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'SGK Borcu' Tepkisi Cumhurbaşkanından CHP'li Belediyelere 'SGK Borcu' Tepkisi
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!