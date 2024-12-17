BDDK'dan Flaş Karar: Bir Şirketin Faaliyet İzni İptal Edildi

BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

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BDDK'dan Flaş Karar: Bir Şirketin Faaliyet İzni İptal Edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul kararına göre, 'kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan' Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

Geçtiğimiz yıl 15 Haziran'da kurulan AGS, BDDK'dan faaliyet iznini 18 Kasım 2023'te almıştı.

BDDK'dan Flaş Karar: Bir Şirketin Faaliyet İzni İptal Edildi - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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