BDDK'dan Flaş Karar: Bir Şirketin Faaliyet İzni İptal Edildi
BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kurul kararına göre, 'kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan' Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.
Geçtiğimiz yıl 15 Haziran'da kurulan AGS, BDDK'dan faaliyet iznini 18 Kasım 2023'te almıştı.
Kaynak: ANKA
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