BDDK Verileri Ortaya Koydu: Türkiye’nin En Borçlu ve Borcuna Sadık İlleri Belli Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2026 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye’de takipteki alacaklara ilişkin dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Verilere göre takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL’ye ulaşırken, toplam nakdi krediler içindeki payı ise yüzde 2,65 seviyesinde kaldı. Uzmanların “kontrol altında” olarak değerlendirdiği bu oran, iller arasındaki büyük farkları da gözler önüne serdi.

Toplam kredi hacminin yaklaşık 25,58 trilyon TL olduğu dönemde, en yüksek takipteki alacak tutarı açık ara farkla İstanbul’da görüldü. Mega kentteki takipteki alacak miktarı 212,4 milyar TL’ye ulaşırken, listenin son sırasında yer alan Bayburt’taki rakam yalnızca 163 milyon TL oldu. Böylece İstanbul’daki tutarın, Bayburt’un yaklaşık 1.303 katına çıktığı hesaplandı.

TAKİPTEKİ ALACAKTA İSTANBUL İLK SIRADA

BDDK verilerine göre toplam takipteki alacak miktarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bursa, Gaziantep, Adana, Kocaeli ve Antalya gibi sanayi ve ticaretin yoğun olduğu şehirler de üst sıralarda yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında şu iller yer aldı:

İstanbul – 212,40 milyar TL

Ankara – 55,88 milyar TL

İzmir – 41,35 milyar TL

Bursa – 24,76 milyar TL

Gaziantep – 23,85 milyar TL

Adana – 22,33 milyar TL

Kocaeli – 21,53 milyar TL

Antalya – 20,80 milyar TL

Konya – 17,46 milyar TL

Diyarbakır – 14,35 milyar TL

EN DÜŞÜK TAKİPTEKİ ALACAK BAYBURT’TA

Toplam tutar bazında en düşük takipteki alacak miktarı ise Bayburt’ta kaydedildi. Bayburt’u Gümüşhane, Tunceli ve Ardahan takip etti.

En düşük rakama sahip 10 il şöyle sıralandı:

Bayburt – 163 milyon TL

Gümüşhane – 274,57 milyon TL

Tunceli – 302,16 milyon TL

Ardahan – 304,41 milyon TL

Kilis – 450,52 milyon TL

Iğdır – 509,35 milyon TL

Bingöl – 556,85 milyon TL

Muş – 571,13 milyon TL

Çankırı – 601,56 milyon TL

Erzincan – 608,22 milyon TL

KİŞİ BAŞINA BORÇTA KARAMAN DİKKAT ÇEKTİ

Veriler nüfusa göre değerlendirildiğinde ise sıralama değişti. Kişi başına düşen takipteki alacak miktarında Karaman ilk sıraya yerleşti. İstanbul ikinci sırada yer alırken, Muğla ve Gaziantep de üst sıralarda dikkat çekti.

Kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu iller şöyle oldu:

Karaman – 13 bin 630 TL

İstanbul – 13 bin 480 TL

Muğla – 11 bin 90 TL

Gaziantep – 10 bin 740 TL

Kocaeli – 9 bin 960 TL

Adana – 9 bin 780 TL

Bilecik – 9 bin 690 TL

Ankara – 9 bin 460 TL

İzmir – 9 bin 180 TL

Denizli – 8 bin 500 TL

Öte yandan kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu şehirler arasında Muş, Bayburt ve Bingöl öne çıktı.

VERİLER EKONOMİK YOĞUNLUĞU GÖSTERİYOR

Uzmanlara göre takipteki alacakların büyükşehirlerde yoğunlaşmasının temel nedeni, kredi kullanım hacminin bu şehirlerde daha yüksek olması. Sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde hem bireysel hem de ticari kredi hareketliliği daha fazla olduğu için takipteki alacak rakamları da yükseliyor.

Düşük nüfuslu ve ekonomik faaliyet hacmi sınırlı illerde ise hem toplam takipteki alacak miktarı hem de kişi başına düşen rakamlar daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi