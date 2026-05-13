Konkordatoda Her Şey Sil Baştan: 30 Gün İçinde Yapmak Zorundasınız

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce sinyalini verdiği konkordato süreçlerine dair, Adalet Bakanlığı harekete geçti. Konkordato talebinde bulunan şirketlerin sunması gereken belgelerde değişikliğe gidilirken, bağımsız denetim raporlarında 30 gün sınırı getirildi.

Son Güncelleme:
Konkordatoda Her Şey Sil Baştan: 30 Gün İçinde Yapmak Zorundasınız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin mahkemeye başvurarak nefes almasını sağlayan konkordato sürecinde kurallar değişti. 13 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, borçlu şirketlerin mahkemeye sunacağı finansal raporların hangi standartlara göre hazırlanacağı netleştirildi.

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE SÜREÇ YÖNETİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce sinyalini verdiği yeni düzenlemeyle birlikte, "finansal raporlama" kriterleri borçlunun statüsüne göre üç kategoriye ayrıldı. Buna göre; bağımsız denetime tabi büyük şirketler "Türkiye Muhasebe Standartları"nı (TMS) kullanacak. Orta boy işletmeler kendilerine özel standartlara tabi olurken, küçük ölçekli borçlular için ise Vergi Usul Kanunu hükümleri geçerli olacak. Bu adımın, mahkemelere sunulan mali tabloların daha şeffaf ve gerçeğe uygun olmasını sağlaması bekleniyor.

O BELGEDE TEKNİK DÜZENLEME

Konkordato başvurularının en kritik belgelerinden biri olan ve şirketin mali durumunu teyit eden "makul güvence veren denetim raporu" konusunda da teknik bir değişikliğe gidildi. Yeni maddeye göre, bu raporun artık mahkemeye iki nüsha olarak sunulması zorunlu hale getirildi.

30 GÜN SINIRI GETİRİLDİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları, hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ DÜZENLEMELER GEÇERLİ OLACAK

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle konkordato sürecindeki suistimallerin önüne geçilmesini ve mahkemelerin daha sağlam mali verilerle karar vermesini hedefliyor.

İş Dünyası Dikkat! Bakan Gürlek'ten Konkordato Sürecine Düzenleme Sinyaliİş Dünyası Dikkat! Bakan Gürlek'ten Konkordato Sürecine Düzenleme SinyaliGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adalet Bakanlığı Konkordato Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 13 Mayıs Çarşamba Güncel Döviz Kurları Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İhracatta Tarihi Rekor İhracatta Tarihi Rekor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi
Altına Hindistan Darbesi: Piyasalar Alarma Geçti Altına Hindistan Darbesi
Antalya Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 25 Kişi Gözaltına Alındı Antalya Belediyesi'ne Yeni Operasyon