Konkordatoda Her Şey Sil Baştan: 30 Gün İçinde Yapmak Zorundasınız

Borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin mahkemeye başvurarak nefes almasını sağlayan konkordato sürecinde kurallar değişti. 13 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, borçlu şirketlerin mahkemeye sunacağı finansal raporların hangi standartlara göre hazırlanacağı netleştirildi.

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE SÜREÇ YÖNETİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce sinyalini verdiği yeni düzenlemeyle birlikte, "finansal raporlama" kriterleri borçlunun statüsüne göre üç kategoriye ayrıldı. Buna göre; bağımsız denetime tabi büyük şirketler "Türkiye Muhasebe Standartları"nı (TMS) kullanacak. Orta boy işletmeler kendilerine özel standartlara tabi olurken, küçük ölçekli borçlular için ise Vergi Usul Kanunu hükümleri geçerli olacak. Bu adımın, mahkemelere sunulan mali tabloların daha şeffaf ve gerçeğe uygun olmasını sağlaması bekleniyor.

O BELGEDE TEKNİK DÜZENLEME

Konkordato başvurularının en kritik belgelerinden biri olan ve şirketin mali durumunu teyit eden "makul güvence veren denetim raporu" konusunda da teknik bir değişikliğe gidildi. Yeni maddeye göre, bu raporun artık mahkemeye iki nüsha olarak sunulması zorunlu hale getirildi.

30 GÜN SINIRI GETİRİLDİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları, hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ DÜZENLEMELER GEÇERLİ OLACAK

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle konkordato sürecindeki suistimallerin önüne geçilmesini ve mahkemelerin daha sağlam mali verilerle karar vermesini hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi