Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 13 Mayıs Çarşamba Güncel Döviz Kurları

Piyasalarda döviz kurlarındaki dalgalanma yeni günde de devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar ile eurodaki son değişimleri yakından takip ederken, 13 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında yükseliş dikkat çekti. Güne dolar/TL 43,81 alış ve 43,85 satış seviyesinden başladı. Euro/TL ise sabah saatlerinde 51,72 lira seviyelerinde işlem gördü.

TCMB EFEKTİF KURU AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 45,2813 lira, satışta ise 45,4627 lira olarak duyurdu. Bir önceki efektif kur ise alışta 45,2634, satışta 45,4447 seviyesinde açıklanmıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1731 seviyesinde bulunurken, sterlin/dolar paritesi 1,3516 olarak kaydedildi. Dolar/yen paritesi ise 157,654 seviyelerinde işlem gördü. Döviz piyasalarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenirken, uzmanlar özellikle küresel ekonomik gelişmelerin kur fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA