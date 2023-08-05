BDDK onay verdi: 3 yeni banka kuruldu

Bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde dünyadaki en güçlü bankacılık altyapısıyla faaliyet gösteriyorlar.

Patronlardünyası'nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, QNB Finansbank çatısı altında dijitalde faaliyet göstere Enpara.com'un ENPARA BANK A.Ş. unvanlı mevduat bankası kurmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring, QNB Finans Finansal Kiralama, QNB Finans Portföy Yönetim, Efinans Elektronik Ticaret 300 milyon ABD Doları muadili Türk Lirası sermayeli bankaya hissedar oldular. Böylece yaklaşık 8 milyar liralık sermayeyle Enpara Bank kurulmuş oldu. Enpara Bank böylece QNB Finansbank çatısı altından çıkıp şubeleşerek bankacılık faaliyetlerini yürütebilecek.

COLENDI BANK, DİJİTAL OLARAK KURULDU

2 milyar lira kuruluş sermayesi belirlenen Colendi Bank A.Ş. dijital mevduat bankası olarak faaliyet gösterecek. BDDK'nın onayına tabi olarak kurucu ortaklar arasında Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk bulunuyor.

HEDEF YATIRIM BANKASI'NA DA ONAY ÇIKTI

BDDK, Hedef Yatırım Bankası'na daha önce verdiği kuruluş iznine ek olarak faaliyet izni de verdi. Böylece bundan sonra banka faaliyetlerine başlayabilecek.